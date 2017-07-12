В Техасе 11-летняя гонщица с ветерком прокатила брата на машине

В момент, когда автомобиль заметили полицейские, девочка превысила допустимую скорость на 23 км/ч.

В Техасе 11-летняя малышка (её имя не сообщается) управляла автомобилем своей матери. В салоне в этот момент находился её 10-летний брат. Подробности рассказало агентство Associated Press.

По словам девочки, мать разрешает ей садиться за руль, но в одиночную поездку она отправилась впервые. В результате юная автомобилистка разогналась до 79 км/ч на участке дороги со скоростным ограничением в 56 км/ч.

Теперь 25-летнюю мать "гонщицы" Марию Дехесус Лопес обвиняют в том, что она оставила детей в ситуации, опасной для их жизни и здоровья. Женщину допросили в полицейском участке и отпустили домой под залог в три тысячи долларов. Она обязана явиться в суд 17 июля.