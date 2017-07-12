Водитель сервиса "Яндекс. Такси" сбил девушку в Москве и сбежал

Мужчина был задержан сразу после аварии, предоставил все документы, однако затем ему удалось скрыться.

Полиция разыскивает водителя сервиса "Яндекс. Такси", который в Москве сбил девушку, а затем скрылся от правоохранительных органов. Об этом сообщает Mash.

Авария случилась, когда экономист филиала РЖД 30-летняя Татьяна Муратова вышла на улицу в обеденный перерыв. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, когда её сбил жёлтый "форд" с надписью "Яндекс. Такси".

Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию, однако через две недели она скончалась, не приходя в сознание. Водитель такси был задержан на месте, предъявил документы и права, но спустя некоторое время исчез.

— Мне инспектор по розыску сказал, что виновник ДТП с места происшествия скрылся, то есть он именно сбежал. Пытались его найти, говорили, сейчас полетят головы, у них там по этому поводу большие разбирательства, но как бы всё. Дело передано в следственную часть УВД ЦАО по Москве, — рассказал брат погибшей Михаил Муратов.

Известно, что машина принадлежит компании ООО "Сигма", которая сотрудничает с сервисом "Яндекс. Такси". А в момент аварии водитель выполнял заказ службы такси "Некси".