В Хабаровске отчим убил девочку из-за плача от температуры

Мать девочки и её сожитель не стали вызывать скорую помощь — они испугались, что медики обнаружат на теле ребёнка следы многочисленных побоев. В какой-то момент капризы заболевшей им попросту надоели.

Тело девочки было обнаружено во дворе одного из жилых домов Индустриального района в Хабаровске 10 июля. В убийстве подозреваются 26-летняя мать ребёнка и её 38-летний сожитель, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Подозреваемые признались следователям, что периодически избивали ребёнка. В этот день у девочки поднялась температура, но вызывать скорую пара не стала — побоялась, что медики заметят многочисленные синяки на теле ребёнка. Из-за своего болезненного состояния ребёнок стал капризничать, что паре, находившейся в изрядном подпитии, не понравилось.

— Они снова стали её избивать, а затем мужчина закрыл своей рукой лицо девочки, перекрыв поступление воздуха. Мужчина убрал руку только после того, как малышка перестала дышать, — говорится в сообщении СК.

После злоумышленники вынесли тело потерпевшей из квартиры, отнесли его в один из дворов и положили под дерево, где его и нашли правоохранители.

Следователи выяснили, что сожители официально нигде не работали, вели "асоциальный образ жизни", злоупотребляли спиртным и не занимались воспитанием ребёнка. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи. Теперь на обоих возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".