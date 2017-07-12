В Посольстве РФ в ФРГ нет официальных данных об аресте россиян в Гамбурге

У Посольства РФ в Германии пока нет официального подтверждения, что после беспорядков в Гамбурге арестовали двух граждан России. Как пояснил Лайфу первый секретарь дипмиссии Денис Микерин, в полицию немецкого города направлен запрос относительно инцидента, а также гражданства задержанных участников беспорядков.

— Все это сможем подтвердить, когда нам подтвердят в полиции Гамбурга.

В настоящий момент генконсул связался с руководством местных стражей порядка. Там обещали разобраться и оповестить нас, — пояснил Микерин. — Официальной информации о задержании нет, мы пытаемся получить оперативные данные.

Про словам первого секретаря Посольства РФ, с оперативным получением информации возникают трудности из-за сложившейся ситуации в Гамбурге после беспорядков.

Микерин добавил, что если данные об аресте россиян подтвердятся, то будет оказано все возможное содействие для защиты прав и интересов граждан нашей страны.