Москвичи попали в больницы после отравления черешней, купленной у метро

По предварительным данным, в столице зафиксировано уже десять случаев отравления ядовитыми ягодами.

По словам одной из пострадавших, 53-летней Валентины Петрушенко, она съела полкило ягод, купленных у метро "Университет", и потеряла сознание. В настоящее время женщина находится в больнице. Об этом сообщает Mash.

— Ягоды выглядели очень привлекательно. Очень сильная боль внизу живота понос, рвота, аж глаз покраснел. Я потеряла сознание, — рассказала Петрушенко.

Женщина работает гувернанткой. Хозяева квартиры вызвали ей скорую помощь.

— Эта черешня оказалась плохая, с химикатами. Обрабатывали ее чем-то, и такие ягоды поступили к нам на продажу, — добавила пострадавшая.

Подробности появления некачественной продукции на развалах у метро уточняются.