Три страны ЕС выступили против заявления о возможности членства Украины в союзе

Киев хочет, чтобы эта формулировка была прописана в заявлении по итогам саммита, но в ЕС не хотят спешить.

Нидерланды выступают против того, чтобы в заявлении по итогам саммита Украина — ЕС было заявлено о перспективах вступления этой страны в союз.

Об этом сообщает DW со ссылкой на свой источник. По данным издания, позицию Амстердама поддерживают также Франция и Германия.

Вместе с тем Киев хочет, чтобы пункт о возможных перспективах Украины в Евросоюзе был прописан в заключительном документе. Остальные положения не вызывают критики со стороны Европы. Саммит стартует в Киеве завтра, 13 июля.

— У Украины есть немало друзей в ЕС, и все они уверяют её, что эти разговоры только раздражают европейских партнёров и не актуальны, — сказал источник DW.

Напомним, Нидерланды относятся к перспективе членства Украины в ЕС болезненно, так как на референдуме, проведённом в стране, большинство участников высказались против соглашения об ассоциации ЕС с Украиной. Парламенту затем пришлось согласиться на это вопреки мнению народа.

Напомним, накануне Евросоюз окончательно утвердил соглашение об ассоциации с Украиной. Ожидается, что оно будет подписано 1 сентября.