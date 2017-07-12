Через салоны связи в Москве и Петербурге незаконно обналичили миллиард рублей

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Через салоны связи в Москве и Петербурге незаконно обналичили миллиард рублей

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По данным правоохранителей, шестеро злоумышленников сейчас находятся под домашним арестом.

Российские полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций. Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, доход злоумышленников составил более миллиарда рублей.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, в течение четырёх лет подозреваемые проводили незаконные банковские операции без регистрации через сеть салонов сотовой связи и платёжные терминалы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Шесть организаторов и участников группы помещены под домашний арест.

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