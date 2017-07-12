"Я свободен!" Первый твит Полонского после выхода из СИЗО

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"Я свободен!" Первый твит Полонского после выхода из СИЗО

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Сергей Полонский. Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Бизнесмен Сергей Полонский, которого сегодня признали виновным по делу о хищении денег у дольщиков, однако освободили в зале суда из-за срока давности, сообщил о своём выходе из СИЗО в социальных сетях.

— Я свободен! — написал он в "Твиттере".

Полонский обвинялся в том, что в 2008–2009 годах вместе с подельниками похитил около 2,6 млрд рублей у дольщиков. Ни сам Полонский, ни Александр Паперно, ни Алексей Пронякин не признавали себя виновными. По статье о мошенничестве Полонскому грозило до 10 лет тюрьмы.

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