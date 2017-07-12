"Я свободен!" Первый твит Полонского после выхода из СИЗО

Бизнесмен Сергей Полонский, которого сегодня признали виновным по делу о хищении денег у дольщиков, однако освободили в зале суда из-за срока давности, сообщил о своём выходе из СИЗО в социальных сетях.

— Я свободен! — написал он в "Твиттере".

Я свободен! — Сергей Полонский (@polonium_194) July 12, 2017

Полонский обвинялся в том, что в 2008–2009 годах вместе с подельниками похитил около 2,6 млрд рублей у дольщиков. Ни сам Полонский, ни Александр Паперно, ни Алексей Пронякин не признавали себя виновными. По статье о мошенничестве Полонскому грозило до 10 лет тюрьмы.