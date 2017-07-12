Адвокат: Борьба за честное имя Сергея Полонского будет продолжена

Защита бизнесмена, признанного виновным в хищении 2,6 млрд рублей, намерена подать апелляцию на приговор.

Адвокаты бизнесмена Сергея Полонского, которого сегодня признали виновным, но освободили из-под стражи в связи с истечением срока давности, намерены подать апелляцию на приговор Пресненского суда Москвы. Об этом Лайфу рассказал один из защитников бизнесмена Александр Молохов.

— То, что произошло, по сути, устраивает и Сергея Юрьевича, и нас. Но, учитывая то, что у нас правосудие происходит по определённым понятиям, нас не устраивает квалификация. На протяжении всего процесса мы настаивали на оправдательном приговоре, поэтому борьба за честное имя бизнесмена Сергея Полонского будет продолжена, но уже на свободе, — поделился адвокат.

Молохов отметил, что прогнозов относительно исхода судебного заседания никто из его адвокатов не строил, поскольку защита Полонского исходит из того, что дело в отношении него носит "политически заказной характер".

— Очень многие люди не были заинтересованы в том, чтобы он вышел на свободу. Прогнозов никто не строил, могли быть различные варианты, — указал он. — Да мы и не занимаемся прогнозированием: мы просто работаем, и всё.

На вопрос о ближайших планах освобождённого из-под стражи бизнесмена его адвокат ответил следующее: "Посвятить время родным и вдохнуть воздух свободы".

Напомним, суд признал Полонского виновным по делу о хищении более 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублёвская ривьера". Бизнесмена приговорили к пяти годам колонии, но тут же освободили, учитывая срок давности преступления.