Астрономы обнаружили самую маленькую звезду во Вселенной

По данным исследователей, светило в 85 раз тяжелее Юпитера, а по размерам немного крупнее Сатурна.

Астрономы из Кембриджского университета открыли самую маленькую из всех известных науке звёзд. Об этом сообщает Popular Mechanics со ссылкой на научный журнал Astronomy and Astrophysics.

EBLM J0555-57Ab в 85 раз тяжелее Юпитера, а по размерам немного крупнее Сатурна. Находится светило в шестистах световых лет от Солнца. Оно является частью тройной системы, которая расположена в созвездии Скульптора.

По словам учёных, размер звезды соответствует пределу, ниже которого гравитационное сжатие не могло бы поддерживать горение водорода внутри недр светила. Как заметил исследователь Александр Беттичер, если бы звезда была немного меньшей массы, реакции слияния водорода в её ядре могли бы остановиться.