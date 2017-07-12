Полонский: У меня планы перевернуть мир

Этой задачей бизнесмен намерен заняться после недели, которую планирует посвятить своей семье.

Бизнесмен Сергей Полонский, освобождённый сегодня из зала суда из-за срока давности дела, рассказал о своих планах.

— На будущее у меня планы перевернуть мир, — заявил Полонский, отвечая на соответствующий вопрос.

Ближайшие же семь дней он намерен посвятить своей семье.

Полонский обвинялся в том, что в 2008–2009 годах вместе с подельниками похитил около 2,6 миллиарда рублей у дольщиков. Никто из них вину не признал. По статье о мошенничестве Полонскому грозило до 10 лет тюрьмы.