Советы от батюшек — байкеров и "лифтёров". Священники заведут влоги на YouTube

В качестве целевой аудитории нового канала заявлены молодые люди, которые готовятся к созданию семьи или уже состоят в браке.

В рамках проекта "Батюшка-блогер" священники с необычными жизненными историями расскажут подписчикам о себе, а также выступят на темы семейных ценностей, отношений между мужчиной и женщиной и воспитания детей. Об этом Лайфу сообщила основатель международного проекта "Батюшка-онлайн" Надежда Земскова.

— Это будет наш новый канал на "Ютубе", где мы познакомим читателей и зрителей с удивительными, очень яркими священниками. Будут интересные коллаборации батюшек со звёздами и блогерами, сюжеты уже записаны, видео находятся на монтаже, — пояснила Земскова.

Известно, что в числе героев будут батюшки-байкеры, батюшки-программисты, батюшки-пауэрлифтеры ("лифтёры") и даже батюшка-рэпер.

— Священники будут делиться чем-то сокровенным со зрителями и в доступной форме говорить о любви к близким, к Богу и родине. В таком формате этого ещё никто не делал, — добавила собеседница Лайфа.

Первые влоги появятся на канале уже в августе. Они будут выходить раз в неделю по воскресеньям. Средний хронометраж видео составит пять минут.

Напомним, проект "Батюшка-онлайн" существует с мая 2011 года и пользуется достаточно большой популярностью. В нём уже приняли участие более ста священников и архиереев, которые ответили более чем на 200 тыс. вопросов. В настоящее время за обновлениями официальной группы проекта "ВКонтакте" следят около 90 тыс. человек. У сообщества на "Фейсбуке" более 15 тыс. подписчиков, а в "Инстаграме" — более 175 тыс.