У заключённых Гагика Балаяна и Ильдара Клеблеева нашли компьютер, ноутбук, телефоны и даже принтер. Сейчас оперативники проводят проверку, откуда у банкиров такие комфортабельные условия.

Два банкира организовали офис в камере СИЗО "Матросская Тишина". Арестованные Гагик Балаян и Ильдар Клеблеев сидят в одной камере, которую они обставили как комфортабельный офис. В СИЗО нашли компьютер, ноутбук, телефоны и даже принтер, сообщает телеграм-канал Mash.

Находка принадлежит сотрудникам ФСБ, установившим прослушку. Оказалось, что, сидя в камере, Балаян и Клеблеев продолжали работать — банкиры удалённо управляли своими активами и командой. Сейчас оперативники проверяют, как арестованным удалось создать себе такие комфортабельные условия.

Гагик Балаян — теневой бенефициар Первого республиканского банка (ПРБ). Он подозревается в выводе 1,7 млрд рублей в пользу подконтрольных ему структур и физических лиц из ПРБ перед отзывом у банка лицензии.

Ильдар Клеблеев — экс-заместитель председателя правления КБ "Международный банк развития". Клеблеев представлялся зампредом ЦБ и приближённым Эльвиры Набиуллиной. Его задержали за вымогательство у банка "Агросоюз" 1 млн евро. За эти деньги Клеблеев обещал не допустить отзыва лицензии у банка.