Адвокат: Слабость законодательства позволила Сергею Полонскому выйти на свободу

Сегодня Пресненский суд признал бизнесмена виновным, но тут же освободил его из-под стражи в связи с истечением срока давности по уголовному делу.

Освобождение Сергея Полонского выглядит очень гуманным, но с точки зрения закона претензий к нему нет, заявил Лайфу адвокат Михаил Цивин.

— Преступления, которые совершаются такими Полонскими и различными строительными организациями, они пользуются слабостью законодательства. Материальная ответственность достаточно размыта, нет чёткой страховой политики, касающейся проведения строительных и других работ по продаже и покупке недвижимости. Конечно, общая коррупция влияет на эти процессы определённым образом, — пояснил Цивин.

Напомним, Полонский избежал наказания по делу о хищении свыше 2,6 млрд рублей при строительстве ЖК "Кутузовская миля" и "Рублёвская ривьера". По данным следствия, в 2008 и 2009 годах бизнесмен был замешан в похищении денег дольщиков.

Освобождённый Полонский встретил решение суда аплодисментами и уже поделился своими планами на будущее.