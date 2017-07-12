Голливудский актёр Джеймс Кромвелл сел в тюрьму из-за акции протеста в Нью-Йорке

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Голливудский актёр Джеймс Кромвелл сел в тюрьму из-за акции протеста в Нью-Йорке

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Знаменитый актер и природозащитник Джеймс Кромвелл сел в тюрьму из-за того, что принял участие в акции протеста на электростанции в Нью-Йорке. Как сообщает Sky News звезда кино проведет неделю под стражей.

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