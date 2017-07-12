Голливудский актёр Джеймс Кромвелл сел в тюрьму из-за акции протеста в Нью-Йорке

Знаменитый актер и природозащитник Джеймс Кромвелл сел в тюрьму из-за того, что принял участие в акции протеста на электростанции в Нью-Йорке. Как сообщает Sky News звезда кино проведет неделю под стражей.
- Популярные
- По времени
Знаменитый актер и природозащитник Джеймс Кромвелл сел в тюрьму из-за того, что принял участие в акции протеста на электростанции в Нью-Йорке. Как сообщает Sky News звезда кино проведет неделю под стражей.
Подтвердите свой аккаунт, перейдя по ссылке из письма, которое Вы получили при регистрации. Если письмо не пришло проверьте правильность вашего почтового ящика в настройках профиля либо выберите отправить письмо еще раз
Пример описания всплывающего окна
Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.