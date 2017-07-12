Песков: Путин держит под своим контролем проблемы монастыря на Валааме

Президент РФ Владимир Путин до завтрашнего дня будет находиться на Валааме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) давно, можно сказать, держит под своим контролем проблемы монастыря. И в плане хозяйственной деятельности помогает, — отметил представитель Кремля.

Также Песков напомнил, что вчера, 11 июля, глава государства общался с патриархом Кириллом и во время встречи обсуждал обустройство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.