Песков: Путин держит под своим контролем проблемы монастыря на Валааме

Читайте также

Песков: Путин держит под своим контролем проблемы монастыря на Валааме

2

Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин до завтрашнего дня будет находиться на Валааме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) давно, можно сказать, держит под своим контролем проблемы монастыря. И в плане хозяйственной деятельности помогает, — отметил представитель Кремля.

Также Песков напомнил, что вчера, 11 июля, глава государства общался с патриархом Кириллом и во время встречи обсуждал обустройство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!