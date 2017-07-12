Кремль пока не комментирует вопрос о сохранении должности президента Татарстана

Накануне депутаты республиканского госсовета попросили Владимира Путина сохранить договор о разграничении полномочий между регионом и федеральным центром.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока ведётся работа над поступившим из Татарстана обращением.

— По этому вопросу позиция будет сформулирована и озвучена. Мы вас проинформируем, — пояснил Песков.

Он также отметил, что в ближайшее время встреча Владимира Путина с главой Татарстана Рустамом Миннихановым не планируется.

Напомним, решение о сохранении договора поддержали все 83 члена госсовета, присутствовавшие на заседании. Татарстан является единственным субъектом страны, у которого есть такой договор с Федерацией.