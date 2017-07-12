Госдума упростила получение российского гражданства для украинцев

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Госдума упростила получение российского гражданства для украинцев

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Получение справок на Украине больше не потребуется. Также упрощена процедура получения вида на жительства.

Теперь украинцам будет достаточно подать заявление об отказе от украинского гражданства в миграционной службе РФ, а подтверждающая это справка от органов Украины больше не потребуется. Соответствующие поправки были приняты Думой в рамках комплексных изменений в законы о гражданстве РФ.

Ранее в Госдуме отмечали, что гражданам Украины, обращающимся за документами для смены гражданства в полномочные органы страны, зачастую отказывают в их выдаче. Для решения этой проблемы и были разработаны соответствующие поправки.

Такая же процедура предусматривается для украинцев, желающих получить вид на жительство в РФ.

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