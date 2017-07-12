Песков: Встреча сына Трампа с российским адвокатом не имеет отношения к Кремлю

Новая скандальная история в США о том, что Дональд Трамп — младший встречался с российским адвокатом ради компромата на Хиллари Клинтон, не имеет отношения к Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Мы говорили, что мы абсолютно не в курсе всей этой истории. Мы никогда не были в контакте с адвокатом, и поэтому мы абсолютно не в курсе, — сказал Песков. — Нам нечего сказать по этой истории. Она не имеет ни малейшего к нам отношения.

Напомним, изначально о встрече Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой рассказала газета New York Times. Ранее адвокат президента США сообщил, что Трамп не знал о разговоре. В Кремле также заявили, что не располагают данными о Весельницкой.