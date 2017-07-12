Песков назвал затянувшимся сериалом разбирательства по связям Трампа с Россией

Разбирательства в США о якобы существующих связях президента Дональда Трампа с Россией напоминают затянувшийся сериал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый виток этого дела — обсуждение переписки Дональда Трампа — младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

— Всё это очередной виток, который объяснимо появился сразу после проведения двусторонней встречи. В целом напоминает затянувшийся сериал, способный конкурировать с самыми успешными сериалами, которые идут в США, — сказал Песков.

Он попросил не втягивать в это Москву и отказался комментировать переписку двух граждан США о том, что российские органы якобы оказывают поддержку избирательной кампании Трампа.