Песков назвал затянувшимся сериалом разбирательства по связям Трампа с Россией

Читайте также

Песков назвал затянувшимся сериалом разбирательства по связям Трампа с Россией

1

Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Разбирательства в США о якобы существующих связях президента Дональда Трампа с Россией напоминают затянувшийся сериал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый виток этого дела — обсуждение переписки Дональда Трампа — младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

— Всё это очередной виток, который объяснимо появился сразу после проведения двусторонней встречи. В целом напоминает затянувшийся сериал, способный конкурировать с самыми успешными сериалами, которые идут в США, — сказал Песков.

Он попросил не втягивать в это Москву и отказался комментировать переписку двух граждан США о том, что российские органы якобы оказывают поддержку избирательной кампании Трампа.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!