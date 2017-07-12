Песков заявил, что Москва не ждёт уступок от Трампа

Россия не ждёт, что президент США Дональд Трамп пойдёт на какие-то уступки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, что опасается ли Кремль, что публикация переписки сына Трампа повлияет на двусторонние отношения и Трампу будет сложнее идти на уступки.

— Во-первых, от Трампа никто не ждёт уступок Москве. И Москва не ждёт от Трампа уступок. И Путин не говорил никогда об уступках, — сказал Песков.

Он назвал очевидным, что Трампу было нелегко решать вопросы по России и без этого случая.

Напомним, накануне сын президента США Дональд Трамп — младший опубликовал свою переписку с посредником, который организовал встречу с российским адвокатом. Трамп рассчитывал, что ему передадут компромат на Хиллари Клинтон, однако ошибся.