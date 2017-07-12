Задержан украинец, пытавшийся въехать в Крым на угнанном в Испании автомобиле

Читайте также

Задержан украинец, пытавшийся въехать в Крым на угнанном в Испании автомобиле

46

Автомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины. Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько

При этом для мужчины и его супруги стало новостью, что их внедорожник объявлен в розыск.

На пропускном пункте Джанкой на российско-украинской границе задержан гражданин Украины, пытавшийся попасть на полуостров на угнанном в Испании внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado, сообщает в среду пресс-служба Крымской таможни. "Путешествовал" украинец вместе с супругой.

— В международный розыск автомобиль был объявлен по инициативе Испании в 2008 году, — говорится в сообщении.

Сами супруги уверяют, что приобрели автомобиль на Украине, а о том, что он находится в угоне, не знали. На время расследования внедорожник передан крымской полиции.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!