Московским водителям советуют пересесть на общественный транспорт

По прогнозам синоптиков, сегодня в столице весь день будет идти сильный дождь. Также возможен ветер, грозы и даже град.

Московским автомобилистам рекомендуют отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный из-за надвигающегося на город ливня с градом. Об этом сообщает портал "Утро.ру" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

Тех, кто в прогнозы синоптиков не верит и не собирается пересаживаться на автобусы и трамваи, просят быть максимально осторожными. Водителям следует соблюдать ПДД, не нарушать скоростной режим и не совершать необоснованных манёвров.

Ранее сотрудники столичного главка МЧС выпустили экстренное предупреждение в связи с предстоящей непогодой. По их данным, в российской столице сегодня будут сильные дожди, ветер, гроза и даже град. Непогода продержится до завтрашнего утра.