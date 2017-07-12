Голые феминистки сорвали джазовый концерт Вуди Аллена в Гамбурге

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Голые феминистки сорвали джазовый концерт Вуди Аллена в Гамбурге

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Голые феминистки сорвали джазовый концерт американского режиссёра Вуди Аллена в Гамбурге с оркестром "Новый Орлеан". Две женщины ворвались на сцену посреди выступления. Их грудь и спины были исписаны обвинениями в адрес режиссёра в предполагаемом жестоком обращении с детьми. Феминистки скандировали лозунги против сексуального насилия. Одна из активисток попала на запись.

Оскароносного американского режиссёра в жестоком обращении обвиняла его падчерица Мэлоун Фэрроу. Она утверждала, что подверглась сексуальному насилию с его стороны, когда ей было всего семь лет. Обвинения тщательно расследовались, но никаких доказательств действий режиссёра обнаружено не было.

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