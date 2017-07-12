Голые феминистки сорвали джазовый концерт Вуди Аллена в Гамбурге

Голые феминистки сорвали джазовый концерт американского режиссёра Вуди Аллена в Гамбурге с оркестром "Новый Орлеан". Две женщины ворвались на сцену посреди выступления. Их грудь и спины были исписаны обвинениями в адрес режиссёра в предполагаемом жестоком обращении с детьми. Феминистки скандировали лозунги против сексуального насилия. Одна из активисток попала на запись.

Two half naked #Femen activists just disturbed a #WoodyAllen concert in Hamburg to protest against alleged sexual abuse pic.twitter.com/FODxfIpjRY — Bart Biesemans (@bart_bies) 11 июля 2017 г.

Topless Feminist Activists Disrupt Woody Allen Jazz Concert in Germany (Video) https://t.co/asx1XqvI0I pic.twitter.com/uqE8tvNI0p — Forums4Games (@F4GSocial) 12 июля 2017 г.

Topless protesters disrupt Woody Allen concert in Hamburg https://t.co/duAEqPr3Mr pic.twitter.com/RNvzf0AZRJ — The Local Germany (@TheLocalGermany) 12 июля 2017 г.

Оскароносного американского режиссёра в жестоком обращении обвиняла его падчерица Мэлоун Фэрроу. Она утверждала, что подверглась сексуальному насилию с его стороны, когда ей было всего семь лет. Обвинения тщательно расследовались, но никаких доказательств действий режиссёра обнаружено не было.