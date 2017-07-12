На Украине намерены ужесточить условия выступления артистов из России

Организаторы гастролей должны будут подавать запрос не менее чем за месяц, и он будет рассматриваться в СБУ.

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, который предполагает ужесточение условий выступления для российских артистов. Текст опубликован на сайте парламента.

— Предлагается установить особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане страны-агрессора, — заявляют авторы.

Организаторам гастролей в случае принятия закона придётся оповещать о них органы власти не менее чем за 30 дней. Причём заявку нужно отправлять в Службу безопасности Украины с подробным описанием артиста.

Для организаторов также предусматривается штраф в $4,2–8,3 тысячи за нарушения. Им запрещено проводить концерты, которые "популяризируют или пропагандируют Россию", её органы власти.

Авторы инициативы — группа депутатов. Ради этого объединились политики из "Народного фронта", Блока Петра Порошенко, "Самопомощи" и Радикальной партии Олега Ляшко.