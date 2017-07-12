Трамп похвалил сына за честность во время "величайшей охоты на ведьм"

Накануне Дональд Трамп — младший поделился в своём "твиттере" документами, проливающими свет на его встречу и беседу с российским адвокатом.

Президент Соединённых Штатов поддержал своего сына и назвал его поступок чистым и открытым. Об этом политик написал сегодня в "Твиттере".

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2017 г.

— Мой сын хорошо выполнил свои обязанности прошлым вечером. Он был открыт, прозрачен и чист. Это величайшая охота на ведьм в истории политики. Печально! — написал Трамп.

Вскоре после этого американский лидер опубликовал ещё один пост, в котором в очередной раз призвал не верить фейковым СМИ, которые якобы придумывают слова своих источников.

Remember, when you hear the words "sources say" from the Fake Media, often times those sources are made up and do not exist. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2017 г.

— Помните, когда вы слышите слова "сообщили источники" из фейковых СМИ, чаще всего это вымышленные источники, — добавил Трамп.

Ранее встречу с сыном президента прокомментировала адвокат Наталья Весельницкая. Она заявила, что её собеседник задал только один вопрос про Клинтон, а дальше обсуждались совсем другие вещи.