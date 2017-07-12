Трамп похвалил сына за честность во время "величайшей охоты на ведьм"

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Трамп похвалил сына за честность во время "величайшей охоты на ведьм"

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Дональд Трамп с сыном. Фото: © REUTERS/Mike Segar

Накануне Дональд Трамп — младший поделился в своём "твиттере" документами, проливающими свет на его встречу и беседу с российским адвокатом.

Президент Соединённых Штатов поддержал своего сына и назвал его поступок чистым и открытым. Об этом политик написал сегодня в "Твиттере".

— Мой сын хорошо выполнил свои обязанности прошлым вечером. Он был открыт, прозрачен и чист. Это величайшая охота на ведьм в истории политики. Печально! — написал Трамп.

Вскоре после этого американский лидер опубликовал ещё один пост, в котором в очередной раз призвал не верить фейковым СМИ, которые якобы придумывают слова своих источников.

— Помните, когда вы слышите слова "сообщили источники" из фейковых СМИ, чаще всего это вымышленные источники, — добавил Трамп.

Ранее встречу с сыном президента прокомментировала адвокат Наталья Весельницкая. Она заявила, что её собеседник задал только один вопрос про Клинтон, а дальше обсуждались совсем другие вещи.

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