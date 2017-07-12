"Откуда эта дама может знать, что я люблю?" Лавров осадил представителя Госдепа

Министр иностранных дел РФ добавил, что с дипломатом Хизер Науэрт они даже не знакомы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на заявление официального представителя Госдепа США Хизер Науэрт. Американский дипломат считает, что министр иностранных дел якобы любит забегать вперёд.

Я не понимаю, откуда эта дама может знать, что я люблю, что не люблю, — мы с ней не знакомы Сергей Лавров о высказывании представителя Госдепа США Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото:© РИА Новости/Валерий Мельников

О том, что Сергей Лавров якобы "любит говорить, забегая вперёд", Науэрт сказала во время брифинга. Так она отреагировала на слова главы МИД РФ о создании центра мониторинга соблюдения режима тишины в Сирии в иорданской столице.