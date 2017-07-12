"Откуда эта дама может знать, что я люблю?" Лавров осадил представителя Госдепа

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на заявление официального представителя Госдепа США Хизер Науэрт. Американский дипломат считает, что министр иностранных дел якобы любит забегать вперёд.
Я не понимаю, откуда эта дама может знать, что я люблю, что не люблю, — мы с ней не знакомы
Сергей Лавров о высказывании представителя Госдепа США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото:© РИА Новости/Валерий Мельников
О том, что Сергей Лавров якобы "любит говорить, забегая вперёд", Науэрт сказала во время брифинга. Так она отреагировала на слова главы МИД РФ о создании центра мониторинга соблюдения режима тишины в Сирии в иорданской столице.
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