Эрдоган: Турция вздохнёт с облегчением, если её не примут в Евросоюз

Власти Анкары призвали Брюссель прекратить тратить их время понапрасну и поскорее принять решение, каким бы оно ни оказалось.

Президент Турции Реджеп Эрдоган посетовал на затянувшиеся переговоры о вхождении страны в состав Евросоюза. Политик заявил, что в Брюсселе напрасно тратят его время и признался, что граждане Турции уже не горят желанием стать членами ЕС, как это было раньше.

— Сейчас нас не только не приглашают на саммиты лидеров ЕС, но и напрасно отнимают у нас время, — заявил Эрдоган. — Если в ЕС скажут, что они не примут Турцию в свои члены, то мы вздохнем с облегчением и начнём реализацию альтернативных планов.

Отметим, Турция подписала соглашение об ассоциации с Европейским союзом ещё в далеком 1963 году, а в 1987 году официально направила заявку на членство в ЕС. С тех пор власти Анкары и ведут переговоры с представителям Брюсселя. Евросоюз при этом признаёт, что процесс происходит несколько заторможенно, однако ответственность за это возлагает исключительно на Эрдогана и его окружение — мол, страна не готова к реформам, постоянно находится в режиме чрезвычайного положения, да ещё и славится повсеместными арестами.