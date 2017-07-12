Мощь тысячи лошадей. Aston Martin и Red Bull презентовали спорткар Valkyrie

Новый автомобиль максимально похож на формульные болиды. Всего было выпущено 150 "валькирий", и все они уже распроданы.

Aston Martin представил уникальный автомобиль, созданный вместе с Red Bull Advanced Technologies. Подробности сообщаются на сайте автопроизводителя.

В ходе создания Valkyrie была поставлена задача по максимуму избавиться от всех "лишних" элементов. Так, наружные зеркала конструкторы заменили на инновационные камеры, расположенные в задней части автомобиля. Изображение с них выводится на два дисплея, которые вмонтированы в основания стоек.

Внутри салона водительское сиденье расположено по аналогии с гоночными болидами. Все необходимые кнопки и рычаги находятся на съёмном рулевом колесе.

Вместо обычного значка Aston Martin на Valkyrie выгравирована тончайшая алюминиевая эмблема. Она на 99,4% легче обычного логотипа

В гиперкаре установлен 6,5-литровый атмосферный мотор V12, мощность которого оценивается минимум в тысячу лошадиных сил. Valkyrie также оснащена семиступенчатой коробкой передач.

Стоимость гражданского варианта Valkyrie составляет более трёх миллионов евро. Также было выпущено 25 трековых автомобилей.