Автор песни про яблоко и ананас изменил её ради ООН

Новая версия будет презентована 17 июля. Она посвящена проблемам устойчивого развития Земли.

Японский музыкант Pikotaro, который стал всемирно известен благодаря своей шутливой песне про яблоко, ананас и ручку, переделал её ради продвижения идей устойчивого развития. Об этом сообщает Associated Press.

Новая версия Pen-Pineapple-Apple-Pen будет презентована в ООН. Её в Нью-Йорке представит сам Pikotaro вместе с главой МИД Японии Фумио Кисидой.

Премьера состоится 17 июля в штаб-квартире ООН. По мнению Pikotaro, популярность песни позволит привлечь внимание большой аудитории к решению глобальных проблем.

На YouTube снятый на песню клип набрал уже более 80 миллионов просмотров. Сама песня внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая короткая композиция, вошедшая в музыкальный чарт Billboard Hot 100.