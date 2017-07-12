Автор песни про яблоко и ананас изменил её ради ООН

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Автор песни про яблоко и ананас изменил её ради ООН

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Новая версия будет презентована 17 июля. Она посвящена проблемам устойчивого развития Земли.

Японский музыкант Pikotaro, который стал всемирно известен благодаря своей шутливой песне про яблоко, ананас и ручку, переделал её ради продвижения идей устойчивого развития. Об этом сообщает Associated Press.

Новая версия Pen-Pineapple-Apple-Pen будет презентована в ООН. Её в Нью-Йорке представит сам Pikotaro вместе с главой МИД Японии Фумио Кисидой.

Премьера состоится 17 июля в штаб-квартире ООН. По мнению Pikotaro, популярность песни позволит привлечь внимание большой аудитории к решению глобальных проблем.

На YouTube снятый на песню клип набрал уже более 80 миллионов просмотров. Сама песня внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая короткая композиция, вошедшая в музыкальный чарт Billboard Hot 100.

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