На яхте в немецком порту прогремел взрыв, есть пострадавшие

На моторной яхте в порту немецкого города Минден прогремел взрыв. Как сообщает DPA, он произошёл после пожара. По предварительным данным, пострадало не менее 13 человек.
Примечательно, что большинство раненых — это пожарные. Один находится в критическом состоянии, ещё у шестерых — травмы тяжёлой степени. Остальные отделались лёгкими ушибами.
Отмечается, что причиной пожара и последующего взрыва мог стать перегрев батареи. Однако точные обстоятельства ЧП ещё предстоит установить.
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