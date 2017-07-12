На яхте в немецком порту прогремел взрыв, есть пострадавшие

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На яхте в немецком порту прогремел взрыв, есть пострадавшие

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Фото: Twitter.com

Большинство раненых — это пожарные, прибывшие тушить возгорание, которое предшествовало взрыву.

На моторной яхте в порту немецкого города Минден прогремел взрыв. Как сообщает DPA, он произошёл после пожара. По предварительным данным, пострадало не менее 13 человек.

<p>Фото: Twitter.com</p>

Примечательно, что большинство раненых — это пожарные. Один находится в критическом состоянии, ещё у шестерых — травмы тяжёлой степени. Остальные отделались лёгкими ушибами.

Отмечается, что причиной пожара и последующего взрыва мог стать перегрев батареи. Однако точные обстоятельства ЧП ещё предстоит установить.

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