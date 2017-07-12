Кержакова могут наказать несмотря на его обещание выпустить мальков

Идея благотворительной акции была предложена футболисту Росрыболовством. Нападающий "Зенита" с радостью её поддержал.

Росрыболовство не закроет административное дело на форварда "Зенита" Александра Кержакова из-за его обещания выпустить в Онежское озеро тысячи мальков лосося. В агентстве также рассказали, что именно они предложили футболисту провести благотворительную акцию.

— Это было наше предложение изначально Александру — выпустить мальков и таким образом популяризировать противодействие браконьерам. Раз уж он засветился в этой истории, то по-крайне мере может поучаствовать в благом деле. Он с радостью согласился и отреагировал сразу этим постом в "Инстаграм", — рассказали Лайфу в пресс-службе Росрыболовства.

Так собеседник Лайфа отметил, что футболист не является обвиняемым, а лишь приглашён для дачи разъяснений.

— Он держит рыбу руках (на фото. — Прим. ред.), но кто её поймал непонятно. ... Его попросят рассказать, кто ловил, где, когда. Штрафовать будут тех, кто нарушал закон, — пояснили в пресс-службе агентства. — Но то, что он займётся благотворительностью, не отменит наказание за нанесённый ущерб.

Напомним, Кержаков пообещал выпустить несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро в качестве благотворительной акции, а также заверил, что не знал о запрете на ловлю рыбы, добавив, что его единственной добычей в этот день была щука. Фотография с пойманным лососем, которую нападающий петербургского "Зенита" Александр Кержаков выложил на своей странице в "Инстаграме" вызвала большой резонанс — в частности ей заинтересовалось Росрыболовство по Карелии.