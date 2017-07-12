В Турции 80 овец совершили "массовое самоубийство", прыгнув со скалы

Пастух надеется, что местные власти войдут в его положение и помогут в связи с гибелью парнокопытных.

В турецком городе Мурадие стадо овец совершило "массовое самоубийство". Как сообщает CNN Türk, одно из парнокопытных прыгнуло со скалы в обрыв, после чего ещё 79 животных последовали за ним.

По словам пастуха Эркана Озера, он пытался спасти овец, но было слишком поздно.

— Я пас овец на плато. Одна овца прыгнула с обрыва, и другие сделали то же, глядя на неё. Увидев прыжок овцы, я попытался отрезать путь другим, но, когда я приблизился, уже "покончили" с собой 79 животных, — отметил пастух.

По словам местного жителя, он надеется на помощь местных властей в связи с гибелью парнокопытных.