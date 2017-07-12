СМИ: Яхту "Паллада" Валаамскому монастырю подарил не Путин, а "ЛУКойл"

Ранее информацию о причастности президента к этому подарку опроверг и Дмитрий Песков.

В пресс-службе Валаамского монастыря опровергли сообщения СМИ о том, что яхту "Паллада" монахам подарил президент России Владимир Путин. В обители сообщили, что судно было им передано от нефтяной компании "ЛУКойл", сообщает РИА "Новости". Ранее информацию о причастности президента к этому подарку опровергал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Яхта "Паллада" была подарена "ЛУКойлом" в 2005 году, — приводит агентство слова собеседника.

Напомним, президент Путин посетил Валаам 11 июля — в день церковного празднования памяти преподобных Сергия и Германа. Глава государства присутствовал на торжественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря.