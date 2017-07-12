ОПЕК ожидает более высокую добычу нефти в России в этом году

ОПЕК (Организация стран — экспортёров нефти) повысила свой прогноз по добыче нефти в России в 2017 году. По мнению экспертов объединения, добываться в РФ будет на 30 тысяч баррелей в сутки больше, чем по предыдущим оценкам (11,07 млн баррелей). Это следует из обнародованного июльского доклада ОПЕК.

Это будет на 10 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в 2016 году. Сейчас, согласно международной договорённости, Россия сдерживает добычу до конца первого квартала 2018 года. После этого ожидается увеличение добычи на 170 тысяч баррелей в сутки.