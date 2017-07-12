Полицейский, расстрелявший жену и тестя под Ростовом, арестован на два месяца

Ранее майор Сергей Кадацкий полностью признал вину и пояснил, что причиной его поступка стал давний конфликт с потерпевшими.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу на два месяца уволенного майора полиции Сергея Кадацкого. Экс-сотруднику МВД инкриминируют обвинение в убийстве и покушении на убийство. Его жертвами стали бывшая супруга и её отец.

Ранее Кадацкий полностью признал свою вину. Он пояснил, что причиной совершённого им преступления стал давний конфликт с бывшей супругой.

По предварительным данным следствия, Кадацкий заведомо знал, в какое время бывшая жена и тесть выедут из города. Подозреваемый дождался их появления на трассе, достал охотничье ружьё и произвёл несколько выстрелов в сторону потерпевших.

Руководство ГУ МВД по Ростовской области поручило провести служебную проверку и выяснить все обстоятельства трагедии.