Потоп в Новосибирске превратил автобус в настоящий Ноев ковчег

В Новосибирске автобус № 80 превратился в настоящий Ноев ковчег. В городе прошёл сильный дождь, который затопил улицы. Вода пробралась даже на транспортное средство, передаёт паблик Leika.

— Ненадёжным ковчег оказался! — иронизируют пассажиры. — Пришлось даже ноги поднимать, чтобы не промокнуть.

В течение дня жители Новосибирска делились снимками последствий дождя в соцсетях.

Видео предоставлено гражданским корреспондентом через приложение LifeCorr (можно скачать для Android и iOS).