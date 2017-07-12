Потоп в Новосибирске превратил автобус в настоящий Ноев ковчег

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Потоп в Новосибирске превратил автобус в настоящий Ноев ковчег

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В Новосибирске автобус № 80 превратился в настоящий Ноев ковчег. В городе прошёл сильный дождь, который затопил улицы. Вода пробралась даже на транспортное средство, передаёт паблик Leika.

— Ненадёжным ковчег оказался! — иронизируют пассажиры. — Пришлось даже ноги поднимать, чтобы не промокнуть.

В течение дня жители Новосибирска делились снимками последствий дождя в соцсетях.

Видео предоставлено гражданским корреспондентом через приложение LifeCorr (можно скачать для Android и iOS).

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