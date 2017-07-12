Известному триатлонисту Парамонову вынесли приговор за избиение жены

Российского спортсмена приговорили к ограничению свободы на год и шесть месяцев.

Мировой суд Москвы признал виновным 34-летнего спортсмена Романа Парамонова, избившего свою жену Надежду Семенюк. Его осудили по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровья" и приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

— Сегодня завершился судебный процесс, по итогам которого суд признал виновным Парамонова и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, — рассказал адвокат потерпевшей Александр Карабанов.

Как ранее сообщал Лайф, на протяжении трёх лет Парамонов не помогал материально своим детям, и Надежда обратилась в суд с требованием алиментов. 8 февраля триатлонист узнал о судебном иске и предложил экс-супруге встретиться и всё обговорить. Во время встречи известный спортсмен избил свою супругу.