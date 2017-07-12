Ариана Гранде получила звание почётного гражданина Манчестера

После трагедии артистка вернулась в город, чтобы провести там благотворительный концерт.

Американская певица Ариана Гранде за организацию благотворительного концерта в помощь пострадавшим во время теракта в Манчестере получила звание почётного жителя города. Об этом сообщает The Guardian. Отметим, что данное решение городской совет принял единогласно, назвав исполнительницу примером мужества и сострадания.

После теракта Гранде вернулась в Манчестер и провела благотворительный концерт в поддержку пострадавших. Вместе с ней на сцену вышли Кэти Перри, Лиам Галлахер, Джастин Бибер, Coldplay, Робби Уильямс и другие знаменитости. Благотворительное шоу позволило собрать более $13 млн.

Напомним, взрыв на "Манчестер-арене" произошёл 22 мая сразу после окончания концерта Арианы Гранде. Теракт, совершённый смертником, унёс жизни 22 человек.