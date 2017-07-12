Антарктида такое уже откалывала. Учёный объяснил отделение ледника в 1 трлн тонн

По словам учёного и полярника Николая Осокина, откалывание ледника не связано напрямую с глобальным потеплением и является нормой для своего региона.

От Антарктиды регулярно откалываются айсберги разной величины, заявил Лайфу замдиректора Института географии РАН Николай Осокин.

Colossal crack in Antartica ice shelf about to drop state-sized iceberg into the oceanhttps://t.co/EzrKNjL87V pic.twitter.com/d7PQhqMTba — Ghastly St. Paul (@YTSaintPaul) 7 июля 2017 г.

— Нынешний инцидент нельзя назвать событием планетарного масштаба. Первое зарегистрированное откалывание на этом леднике произошло ещё в 1947 году. Тогда глобальное потепление не могло влиять. И до этого Антарктида регулярно откалывала айсберги примерно такого же размера, как и сейчас, — пояснил учёный.

The biggest #IceBerg in history is about to break from #Antartica. One ice Delaware will float on oceans and some deny #climatechange pic.twitter.com/HuqWWbCQum — Dana Voicu (@Dana_Voicu_) 8 июля 2017 г.

По его словам, отколовшийся айсберг может помешать движению судов, в том числе туристических. При этом Осокин добавил, что ситуация не является критичной, а маршруты кораблей будут скорректированы.

Напомним, сегодня стало известно, что от Антарктиды откололся ледник площадью шесть тысяч квадратных километров (это в два раза больше площади Москвы).