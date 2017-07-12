Антарктида такое уже откалывала. Учёный объяснил отделение ледника в 1 трлн тонн

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Антарктида такое уже откалывала. Учёный объяснил отделение ледника в 1 трлн тонн

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По словам учёного и полярника Николая Осокина, откалывание ледника не связано напрямую с глобальным потеплением и является нормой для своего региона.

От Антарктиды регулярно откалываются айсберги разной величины, заявил Лайфу замдиректора Института географии РАН Николай Осокин.

— Нынешний инцидент нельзя назвать событием планетарного масштаба. Первое зарегистрированное откалывание на этом леднике произошло ещё в 1947 году. Тогда глобальное потепление не могло влиять. И до этого Антарктида регулярно откалывала айсберги примерно такого же размера, как и сейчас, — пояснил учёный.

По его словам, отколовшийся айсберг может помешать движению судов, в том числе туристических. При этом Осокин добавил, что ситуация не является критичной, а маршруты кораблей будут скорректированы.

Напомним, сегодня стало известно, что от Антарктиды откололся ледник площадью шесть тысяч квадратных километров (это в два раза больше площади Москвы).

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