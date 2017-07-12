Порошенко заявил, что украинский паспорт становится одним из самых почитаемых

По его мнению, это следует из безвизового режима с Евросоюзом — теперь гражданам не нужно оформлять въезд в Европу.

Президент Украины Пётр Порошенко, выступая сегодня в Киеве в рамках саммита ЕС — Украина, заявил, что паспорт этой страны становится одним из самых уважаемых и почитаемых. По мнению главы государства, этому способствует безвизовый режим с Евросоюзом.

— Ровно месяц исполняется с введения нашими партнёрами из Европейского союза безвизового режима. Украинский паспорт сегодня становится одним из самых почитаемых и уважаемых, — сказал Порошенко.

Он напомнил, что теперь гражданам страны не нужно стоять в очередях и платить визовые сборы, а можно спокойно с паспортом ехать в Евросоюз.

Напомним, накануне Порошенко назвал очередным поражением Кремля окончательное одобрение Евросоюзом соглашения об ассоциации с Украиной.

Ранее Лайф писал, что три страны Евросоюза против предложения Киева вписать в заключение по итогам саммита строки о том, что Украина приблизилась к вступлению в состав ЕС.