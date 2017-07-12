В Крыму проходит проверка боеготовности Черноморского флота

Экипажи российских кораблей выдвинулись в море в районы полигонов боевой подготовки.

В Крыму стартовала проверка боевой готовности Черноморского флота. По тревоге подняли береговые и корабельные соединения, а ракетные и противолодочные корабли уже вышли в море в район полигонов подготовки. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

— Экипажи кораблей выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки, — отметили в ЮВО.

Всего боевую готовность Черноморского флота будут проверять несколько дней. Мероприятия состоятся как на полигонах в Крыму, так и в Чёрном море.

Ранее сообщалось, что фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь после того, как совершил поход в Средиземное море к берегам Сирии.