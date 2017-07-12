ЦБ предупредил россиян о подорожании овощей и фруктов из-за холодов

Это связано с тем, что плодовоовощные культуры в текущем году посадили на несколько месяцев позже обычного.

Из-за холодной погоды, установившейся в большинстве регионов России, рост цен на плодоовощную продукцию может продолжиться. Соответствующая информация содержится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чём говорят тренды".

— Темп роста цен на плодоовощную продукцию составил 8,3 процента. Наблюдаемый в июне значительный рост цен на плодоовощную продукцию является нетипично высоким для данного времени года. Это и стало основным фактором ускорения годовой инфляции, — пояснили в ЦБ.

В пресс-службе регулятора сообщили, что из-за холодной весны время посадки картофеля, огурцов, помидоров, моркови, лука и свёклы сместилось на несколько недель. Так, в мае 2017 года картофель посажен в объёме 82 процентов от прогнозируемого, а овощи — только в объёме 77 процентов.

В ЦБ прогнозируют, что пик снижения цен на плодоовощную продукцию может сместиться с августа, на который он обычно приходится, на сентябрь.