Скончалась актриса Ирина Бунина из "Вечного зова"

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Скончалась актриса Ирина Бунина из "Вечного зова"

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Ирина Бунина. Фото: ©РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов

Скончалась советская, российская и украинская актриса Ирина Бунина. Как сообщил театральный критик и журналист Олег Вергелис, это случилось в Киеве.

— Ушла из жизни Ирина Бунина, выдающаяся украинская актриса, народная артистка Украины. Её называли "украинской Анной Маньяни", — отметил он.

Ирина Бунина родилась в 1939 году в Магнитогорске. Она училась в Театральном училище имени Бориса Щукина. Пять лет играла на сцене Московского академического театра имени Евгения Вахтангова. Затем переехала в Киев и работала в Национальном русском драматическом театре имени Леси Украинки.

Она снималась в картинах "Вечный зов", "Грачи", "День рождения Буржуя", "Возвращение Мухтара" и др.

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