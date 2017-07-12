Скончалась актриса Ирина Бунина из "Вечного зова"

Скончалась советская, российская и украинская актриса Ирина Бунина. Как сообщил театральный критик и журналист Олег Вергелис, это случилось в Киеве.

— Ушла из жизни Ирина Бунина, выдающаяся украинская актриса, народная артистка Украины. Её называли "украинской Анной Маньяни", — отметил он.

Ирина Бунина родилась в 1939 году в Магнитогорске. Она училась в Театральном училище имени Бориса Щукина. Пять лет играла на сцене Московского академического театра имени Евгения Вахтангова. Затем переехала в Киев и работала в Национальном русском драматическом театре имени Леси Украинки.

Она снималась в картинах "Вечный зов", "Грачи", "День рождения Буржуя", "Возвращение Мухтара" и др.