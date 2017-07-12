Глава РПЦ призвал власти и общество противостоять "узакониванию греха"

Сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл службу в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга в честь праздника святых апостолов Петра и Павла.

В день великого православного праздника патриарх Кирилл обратился к российским властям и ко всем людям и призвал хранить "идеалы святой Руси".

Сегодня мы видим, что происходит в мире, когда силой закона, силой власти насаждаются страшные грехи, а люди, которые желают этому греху противостоять, просто выражая своё несогласие с греховностью, могут быть репрессированы патриарх Московский и всея Руси Кирилл

По словам предстоятеля РПЦ, для русских людей испокон веков "святость была абсолютным нравственным идеалом", веру в который не смогли поколебать даже многочисленные печальные и жестокие события ХХ века.

Патриарх также напомнил о великом вкладе апостолов Петра и Павла в распространение веры по всему миру.

Напомним, сегодняшний праздник является одним из самых значимых для христиан. Он завершает Петров пост.