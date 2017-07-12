Актёр "Властелина колец" прочитал твиты Трампа голосом Голлума

Ведущий вечернего шоу Стивен Кольбер отметил, что так посты президента звучат намного лучше.

Английский актёр Энди Серкис, сыгравший Голлума в трилогии "Властелин колец", прочитал твиты президента США Дональда Трампа голосом своего персонажа в эфире американского вечернего шоу со Стивеном Кольбером. Актёр перевоплощается в Голлума на пятой минуте ролика.

На шоу Голлум зачитывает сообщения президента про фейковые новости, а также твит с загадочным covfefe. Оставаясь в образе, Серкис спросил у Кольбера: "Что такое covfefe, моя прелесть?"

"Этого не знает никто", — ответил ведущий и добавил, что в таком виде твиты американского президента звучат намного лучше.

Опечатка, допущенная Трампом в своём твите, слово covfefe, тут же стало интернет-мемом. Такого слова в английском языке нет, и оно сделало твит Трампа практически непереводимым. Разгадать его пока что так и не удалось.