Самолёты международной коалиции ударили по жилым домам в Сирии

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Самолёты международной коалиции ударили по жилым домам в Сирии

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Аллаедин

От авиаудара погибли шесть мирных жителей, двое из них — женщины. Также нанесён большой урон зданиям и имуществу местных жителей.

Военные силы международной коалиции во главе с США атаковали деревню Кишкиш Джабур в провинции Эль-Хасака, Сирия. От авиаудара погибли шесть мирных жителей, двое из них — женщины, сообщает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на местные источники.

— Также нанесён большой урон домам и имуществу местных жителей, — отмечает SANA.

Авиацию коалиции регулярно обвиняют в ударах по гражданскому населению. При этом в альянсе государств признавали, что на конец мая от их бомбардировок в Сирии погибло не менее 603 мирных жителей.

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