Аксёнов пообещал ежемесячно прощаться с "безнадёжными" чиновниками

По мнению главы полуострова, в результате подберётся такая команда, которая сможет выполнить поставленные задачи.

Глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил, что каждый месяц будут увольняться самые безнадёжные чиновники. Об этом он сообщил на совещании с главами муниципалитетов республики.

— Нам нужно будет каждый месяц определять безнадёжных товарищей, у которых от субботы к субботе ничего не происходит. На них ни работа по субботам, ни лунные ночи, ничего не влияет. Давайте будем каждый раз делать анализ. Там, где нет динамики, месяц посмотрели, добиться не могут результатов, будем жать руки и прощаться, — отметил Аксенов.

Отмечается, что итоги "успеваемости" местных чиновников будут подводиться по субботам. Результатом же должен стать такой состав команды, который сможет выполнить любые поставленные задачи.