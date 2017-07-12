Президентский лимузин из "Кортежа" получит 850 лошадиных сил

Эта силовая установка является собственной разработкой НАМИ. Для других машин проекта есть более простые двигатели.

Лимузин, который сейчас создаётся НАМИ в рамках проекта "Кортеж", получил 12-цилиндровый турбированный двигатель мощностью 850 лошадиных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела перспективных технологий и развития Кирилла Казмирчука. Он рассказал, это будет лишь одна из силовых установок, создаваемых для проекта.

— Наиболее мощный двигатель — V12 — имеет 850 лошадиных сил, V8 — 650 лошадиных сил, и рядный 4-цилиндровый двигатель имеет 250 лошадиных сил. V12, самый энерговооружённый мотор, будет ставиться на лимузины — лёгкий и тяжёлый, то есть защищённый лимузин, — сказал Казмирчук.

12- и 8-цилиндровые двигатели будут устанавливаться на внедорожники. Восьми- и четырёхцилиндровые получит микроавтобус. Первые два являются собственной разработкой НАМИ, а самый слабый создан в месте с Porsсhe Engineering.

Что касается коробки передач, то пока это только автомат с девятью ступенями. Не исключено и появление более простых КПП.

Напомним, проект "Кортеж" был задуман для обеспечения главы государства и высших чиновников общественными автомобилями. Президент РФ, к примеру, сейчас ездит на немецком "мерседесе". Ожидается, что первые машины будут представлены в конце этого года, в следующем будут запущены в серию. Лимузин может быть использован во время инаугурации президента весной 2018-го.

Сегодня Лайф писал, что автопроизводитель Aston Martin представил уникальный спорткар "Валькирия", мощность которого будет "всего" на 150 лошадиных сил больше, чем у президентского российского лимузина.