МЧС предупредило о грозах и граде в Центральной России

Порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. В Курской и Владимирской областях высока вероятность града.

МЧС уведомило россиян о резком ухудшении погодных условий в Центральном регионе страны. Под удар попадают Липецкая, Тверская, Брянская, Владимирская и Курская области. Предупреждение жителям областей появилось на сайтах региональных МЧС.

Служба предупреждает, что погода в указанных областях изменится в ближайшее время — уже 12–13 июля. В регионе пройдут грозы, усилится ветер, порывы будут достигать 15–20 м/с. В Курской и Владимирской областях высока вероятность града.

Отмечается, что во время непогоды возможно отключение электроснабжения в населённых пунктах.

МЧС напоминает, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями.